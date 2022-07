Casino Bernie: Die wichtigsten Informationen mit ein paar Mausklicks griffbereit!

Die besten Bonusangebote und die wichtigsten Informationen über Online Casinos in Deutschland – das und noch vieles mehr ist auf der Seite von Casino Bernie zu finden. Das Team testet ständig neue online Anbieter und stellt eine Vielzahl an aussagekräftigen Rezensionen zur Verfügung. So können sich Spieler bereits vorab ein Bild vom neuen, potenziellen Anbieter machen, ohne dabei Stunden an Recherche zu vergolden.

Der Fokus bei Casino Bernie

Die Bewertungen auf Casino Bernie werden so objektiv wie möglich verfasst. Individuelle Vorlieben werden hinten angestellt, denn was für den einen Spieler super wichtig ist, kann für jemand anders absolut keinen Stellenwert haben. Es wird vor allem darauf geachtet, ob es ein faires Bonusangebot gibt und eine gültige Lizenz vorhanden ist. Außerdem werden sichere Zahlungsmethoden, hohe Sicherheitsstandards, eine umfangreiche Auswahl an Glücksspielen sowie ein guter mobiler Zugang und ein professioneller Kundenservice hervorgehoben. All diese Punkte müssen stimmen, wenn ein Anbieter bei seinen Kunden punkten will.

Zahlen, Daten, Fakten

Die Ende 2016 gegründete Plattform durfte sich über einen stetigen Zuwachs an Besuchern freuen. Sie ist inzwischen eine multinationale Seite geworden, die Spielern dabei hilft, ihr Glück in der online Gambling-Welt zu optimieren. Das Casino-Bernie-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparente Informationen über selbst getestete online Casino Anbieter zur Verfügung zu stellen. Über 300.000 monatlicher Besucher profitieren von den qualitativ hochwertigen Rezensionen, die alle wichtigen Anforderungen dokumentieren. Auf der Seite sind über 2000 Rezensionen zu finden und auch auf den sozialen Medien wie Facebook lassen sich die Zahlen zeigen. Bernie und sein Team erarbeiteten sich bereits mehr als 10.000 Likes!

Worauf bei der Auswahl des besten online Casinos zu achten ist

Die Angebote an online Casinos unterscheiden sich erheblich – bei dem momentanen Zuwachs an neuen Anbietern kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir alle haben individuelle Vorlieben, wie etwa was das Design oder das Sortiment an Zahlungsmethoden angeht. Es ist daher wichtig, sich vorab vor allem darüber zu informieren, was einem persönlich am Herzen liegt. So kann gleich verhindert werden, dass man sich auf einer Plattform anmeldet, die den Anforderungen von vorneherein nicht gerecht wird. Bei Casino Bernie haben Spieler durch eine Filteroption die Möglichkeit, die Suche nach gewissen Kriterien anzupassen. So lassen sich die besten Plattformen, angepasst an die speziellen Bedürfnisse, im Handumdrehen finden.

Zahlungsabwicklung in virtuellen Casinos

Digitale Zahlungsmittel wie Krypto-Währungen treten auch in den online Casinos vermehrt in den Vordergrund. Während vor nicht allzu langer Zeit ein großer Fokus auf Paysafe Karten und E-Wallets lag, bevorzugen viele Spieler heute die Zahlungen mittels Blockchain-Technologie. Doch woher kommt dieser Hype um Bitcoin-Zahlungen und Co? Ganz einfach, die sogenannten Blockchains werden durch kryptografische Verfahren gesichert. Dies schützt Spieler vor allem vor Manipulation und Fälschung und auch auf einen Mittelmann bei der Zahlungsabwicklung kann verzichtet werden. Für viele Nutzer ist es daher eine praktische Lösung, um transparente und nachvollziehbare Transaktionen zu tätigen. Die meisten Casino-Spieler verwenden aber dennoch lieber herkömmliche Methoden wie Neteller, Skrill und Kreditkarten. Bei Casino-Bernie wird auf das Angebot hinsichtlich der Ein- und Auszahlungsmethoden hingewiesen, was es für die Besucher einfacher macht, den passenden Anbieter zu wählen.

Gründe, weshalb online Casinos an großer Beliebtheit erfahren

Viele schmeißen sich gerne in Schale, um das nächstgelegene Casino in der Umgebung aufzusuchen. Sie können es oftmals schwer nachvollziehen, wieso manch einer das Spiel im online Bereich vorzieht, wenn es doch so etwas Besonderes ist, einen Spieleabend bereits lange Zeit im Voraus zu planen und sich dann am tatsächlichen Tag wie ein Kind an Weihnachten darauf zu freuen. Doch für viele ist ein Tag Weihnachten pro Jahr einfach zu wenig und auch der ganze Aufwand kann manch einem gestohlen bleiben. Online Casinos bieten die Möglichkeit, immer und überall bestens unterhalten zu werden. Ob vom Komfort des eigenen Wohnzimmers oder der U-Bahn-Fahrt zur Arbeit – mit ein paar Klicks startet der Spielspaß, und das ganz uneingeschränkt von der Location.

Alles rund um Sicherheit und Datenschutz

Seit die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, im Jahr 2016 in Kraft getreten ist, ist jede online Spielothek dazu verpflichtet, die Privatsphäre und die persönlichen Daten seiner Kunden zu schützen. Die sicheren SSL-Verschlüsselungen versprechen, dass Kundendetails komplett geschützt sind. Bei online Casinos mit einer gültigen Lizenz, können sich Spieler also sicher sein, dass alles rechtens vonstattengeht. Hier soll auch auf das Thema verantwortungsbewusstes Spielen eingegangen werden. Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes Thema und Betroffene und deren Bekannte sollen bei jedem Anbieter Hilfe erhalten können. Organisationen wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) bieten hier zusätzliche Informationen.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Artikels neugierig geworden sind, dann zögern Sie nicht, um Bernie und seinem Team einen Besuch abzustatten!